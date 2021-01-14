خيبة الأمل تواصل ملاحقة جوزيه مورينيو من بعد السقوط أمام ليفربول!

عبر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير عن خيبة أمله من هشاشة دفاع فريقه والسماح لفولهام بالتعادل 1-1 في مباراتهما أمس الأربعاء وهو التعادل السادس للفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت النتيجة المماثلة لما حدث أمام نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد وكريستال بالاس حيث تقدم توتنهام وفشل في الأستفادة من ذلك وسمح لمنافسيه بالعودة.

ومنح هاري كين تقدمًا مبكرًا لتوتنهام بضربة رأس لكن بيير إميل هويبيرج وسون هيونج مين أهدرا عدة فرص ليدرك إيفان كافاليرو التعادل في منتصف الشوط الثاني للفريق الضيف.

وأبلغ مورينيو مؤتمرًا صحفيًا “في الشوط الثاني اتيحت لنا أبرز فرصة لحسم المباراة لكن عندما لا تفعل ذلك فلا يجب اهتزاز شباكك بمثل هذه الطريقة كما حدث معنا.

“هذه القصة تكررت منذ بداية الموسم. نتحدث عن عدم حسم المباريات، نعم يمكننا التحدث عن ذلك واليوم كان الوضع واضحًا حيث كان يجب علينا حسم المباراة في الشوط الأول”.

وأضاف “بالعودة إلى الأهداف التي دخلت مرمانا فمن الصعب استيعاب ذلك”.

وكان أداء سيئًا من ثنائي دفاع توتنهام ديفينسون سانشيز وإيريك داير حيث تفوق كافاليرو عليه في هدف إدراك التعادل.

ولم يحدد مورينيو أي أسماء لكنه تحدث عن الأخطاء “الفردية”.

وأجاب المدرب البرتغالي عند سؤاله عن تراجع فريقه “هناك بعض الأمور التي يجب أن تحدث فيما يتعلق بتنظيم الفريق، لكن هناك أشياء أخرى متعلقة بالإمكانات الفردية والقدرة الفردية، هذا هو الأمر بكل بساطة”.

ويحل توتنهام، الذي يحتل المركز السادس متأخرًا بست نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر، ضيفًا على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب يوم الأحد.