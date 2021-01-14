السوق السعودي | الهلال يتوصل لاتفاق رسمي مع ياسر الشهراني

ذكر تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن فريق الهلال السعودي توصل لاتفاق مع ياسر الشهراني لتمديد عقده لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” على موقعها الإلكتروني نقلًا عن مصادرها أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع الشهراني على تمديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مقابل 5ر8 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن إدارة النادي تسعى لإنهاء كافة الالتزامات في الاتفاق اليوم، لتوقيع العقد الجديد قبل المغادرة إلى جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الجمعة في الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما سيتم تأجيل التوقيع وتحديد موعد جديد في حال عدم استكمال الألتزامات التي تسعى الإدارة إلى إنهائها.