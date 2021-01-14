ريكي بويج: طلبت الركلة الخامسة من كومان..ولن أرمي المنشفة في برشلونة!

بين ليلة وضحاها بات لاعب برشلونة الشاب، ريكي بويج بطلًا بين جماهير البلوجرانا، بعدما قاد الفريق، في غياب قائده ليونيل ميسي، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، إثر الفوز على ريال سوسيداد بركلات الترجيح في مباراة دور نصف النهائي مساء أمس الأربعاء.

ونال بويج (21 عامًا) إشادة مدربه، رونالد كومان في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة، مؤكدًا أنه لاعب رائع ولديه ثقة كبيرة، خاصة بعدما طلب منه تنفيذ ركلة الجزاء الخامسة.

ومر بويج بأوقات عصيبة، منذ تعاقد برشلونة مع المدرب الهولندي، الذي أكد منذ اللحظة الأولى أن اللاعب ليس ضمن خططه، كما نصحه بالبحث عن إعارة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لتُتيح له فرصة المشاركة بشكل أكبر.

وكان بويج خارج حسابات كومان طوال الفترة الماضية، منذ أن قرر المدرب الهولندي الاستغناء عنه، لعدم حاجته لخدماته في الفريق، ولكن إدارة النادي الكتالوني رفضت التفريط في النجم الشاب، وقامت بتجديد عقده الأسبوع الماضي.

وأثبت النجم الشاب صحة وجهة نظر مسؤولي برشلونة، وكان عند حسن الظن، وقدم أداءً جيدًا بعد أن شارك بديلًا، اختتمه بتسديد ركلة الجزاء التي عبرت بالبرسا إلى المباراة النهائية.

بدوره أعرب بويج عن سعادته بعبور ريال سوسيداد، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال بويج في تصريحات نقلتها صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “كومان استدعى اللاعبين الأربعة الأوائل، وأنا من طلب تسديد الركلة الخامسة”.

وأضاف: “حين أمسكت بالكرة كنت أعلم أنها ستدخل الشباك، حيث سددت بإيمان، ولم أكن أعرف أين سأسدد، لكن بمجرد أن أكون أمام المرمى علي أن أسدد بقوة وأؤمن بنفسي”.

وأتم: “لم أفقد ابتسامتي أبدًا، وإذا منحني كومان الفرصة سأستغلها، فقد أردت دائمًا أن أكون في الفريق الأول، ولن ألقي المنشفة”.