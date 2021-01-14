الدوري الألماني: ليفركوزن يُضاعف الضغط على بايرن ميونخ

يسعى باير ليفركوزن الجمعة إلى احتلال وصافة ترتيب الدوري الألماني ولو موقتًا بتخطي لايبزيج خلف المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ، حين يواجه يونيون برلين في المرحلة السادسة عشرة من البوندسليجا.

وسيدخل ليفركوزن المباراة بمعنويات مرتفعة لضمان بلوغه الدور الثالث من مسابقة الكأس بعدما تمكن الثلاثاء من قلب الطاولة على ضيفه آينتراخت فرانكفورت والفوز 3-1، فيما أقصي العملاق بايرن من البطولة نفسها وجُرّد من لقبها على يد فريق من الدرجة الثانية.

وكان بايرن ميونخ، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (20 لقبًا)، توج بلقب النسخة الأخيرة على حساب ليفركوزن 4-2 في المباراة النهائية في الرابع من يوليو الماضي.

ولدى ليفركوزن مهمة تعويض النقطتين الثمينتين اللتين أهدرهما بتعادله على أرضه مع فيردر بريمن 1-1 في المرحلة الماضية، وتفريطه بفرصة الصدارة هذا الأسبوع.

وليست مهمة فريق المدرب الهولندي بيتر بوس سهلة، إذ أن باير الذي يملك حاليًا 29 نقطة في المركز الثالث ولم يفز في آخر ثلاث مواجهات، سينازل أونيون برلين الخامس بـ25 نقطة والذي لم يخسر في آخر خمس مباريات له، وإن كان لليفركوزن علو كعب على خصمه الذي فاز عليه في آخر أربع مواجهات بينهما.

وعزّز باير مؤخرًا خطوطه الدفاعية بضم الهولندي تيموثي فوسو منساه (23 عامًا) من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد حتى يونيو 2024، بصفقة بلغت قيمتها نحو مليوني دولار.

وقال مدير الرياضة في ليفركوزن سيمون رولفيس إن منساه “مدافع ماهر تقنيًا وسريع وقوي بدنيًا ويمكن استخدامه كظهير أيمن وفي الوسط”.

وأضاف أنه “بالتعاقد معه، بات لدينا بديل رئيسي آخر لـ(الظهيرين) الكولومبي سانتياجو آرياس وميتشل فايسر” الغائبان بسبب الإصابة.

– بايرن ميونخ لاستعادة المعنويات –

وبعد خروجه من كأس ألمانيا، يحتاج بايرن ميونيخ إلى فوز يعيد المعنويات إلى لاعبيه، خصوصًا وأنه خسر أيضاً في آخر مباراة له في الدوري الألماني أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

وصحيح أنه في تلك المباراة، تخلص بايرن حامل اللقب من عقدة تلقي الهدف الأول وأضطراره إلى التعويض، وذلك بتقدمه على مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين، لكن الأدوار انقلبت ونجح الأخير في العودة والفوز عليه 3-2 في المرحلة الماضية.

وكان النادي البافاري عالقًا في مشكلة لازمته في مبارياته الثماني الماضية في الدوري حيث أضطر لتعويض تخلفه والعودة، لكنه نجح فيها بتحقيق خمسة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، ما استدعى توبيخًا للاعبين من المدرب هانز فليك.

لكن وقف مسلسل المباريات المتتالية للنادي البافاري من دون هزيمة عند 20 ضمن جميع المسابقات، وخروجه المفاجئ من الكأس على يد هولشتاين كيل بركلات الترجيح، يضعه أمام إمتحان فرايبورج ثامن الترتيب الأحد، للحفاظ على صدارته ورفع عدد نقاطه الـ33.

وقال فليك الإقصاء الثقيل من الكأس للمرة الأولى منذ توليه منصبه في نوفمبر 2019 “نشعر بخيبة أمل كبيرة، أردنا الدفاع عن ثلاثية” الكأس والدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف “لا توجد أعذار متبقية، الكثير من المباريات والقليل من الراحة. علينا القيام بالأشياء بشكل أفضل. يجب أن نكون أكثر إحكامًا في الدفاع ونحمي خط الوسط بشكل أفضل ونمارس المزيد من الضغط”.

وليس فرايبورج بالخصم السهل، إذ فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، وهي أطول سلسلة انتصارات في تاريخه، كان آخرها فوزه 5-صفر على كولون الأسبوع الماضي.

ويبقى بايرن ملاحقاً من لايبزيج الثاني بفارق نقطتين، الذي ينتظر أي هفوة لينقض على الصدارة، إذ يواجه السبت نادي فولفسبورج سادس الترتيب.

وفي مباراة أخرى السبت أيضًا، سيسعى بوروسيا دوتموند إلى البقاء على أبواب فرق المقدمة بأنتظار زلّة من أحد الفرق المتصدرة، حين يخوص مباراة سهلة منطقيًا أمام ماينز متذيل الترتيب.