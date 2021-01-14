كورونا تضرب من جديد في الدوري الإنجليزي وتؤجل لقاء إيفرتون وأستون فيلا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس تأجيل مباراة أستون فيلا مع إيفرتون بسبب تزايد حالات الإصابة في صفوف أستون فيلا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكن جرى تأجيلها بعد إصابة العديد من لاعبي أستون فيلا بالعدوى.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تأجيل مباراة أستون فيلا مع توتنهام والتي كان مقررًا لها أمس الأربعاء للسبب ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي أستون فيلا مع مانشستر سيتي يوم 20 يناير ثم يلاقي بيرنلي في 27 يناير وصولًا لملاقاة ساوثهامبتون في 30 من نفس الشهر.