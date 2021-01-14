لماذا أُتهم يورجن كلوب بالنفاق من الحكم المعتزل “مارك كلاتينبرج”؟

أشعل المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب فتيل كلاسيكو الدوري الإنجليزي المنتظر مُبكرًا، بتصريحات مثيرة عندما استنكر الأسبوع الماضي، حصول مانشستر يونايتد على ركلات جزاء باستمرار، وذلك عقب خسارة الريدز أمام ساوثهامبتون.

وكان كلوب قد هاجم حكم المباراة؛ لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح لاعب فريقه، جورجينيو فينالدوم بعد اصطدام الكرة التي سددها النجم الهولندي بيد مدافع ساوثهامبتون “جاك ستيفنز”.

وتعجب كلوب من عدم حصول فريقه على ركلة جزاء، مشيرًا إلى أن مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء أكثر مما حصل عليه منذ توليه مهمة تدريب ليفربول.

حيث قال المدرب الألماني في تصريحات عقب المباراة: “مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مني خلال خمس سنوات ونصف هنا في ليفربول”.

من جانبه رد المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير في تصريحات نشرتها صحيفة الميرور البريطانية، قائلًا: “ربما تكون طريقة للتأثير والضغط على الحكام”.

وحصل مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري على ست ركلات جزاء في البريميرليج، بينما تم منح ليفربول خمس ركلات، وبناء على هذه الأرقام يعتقد كبير حكام الدوري الإنجليزي السابق، مارك كلاتينبرج أن كلوب ينافق نفسه.

وكتب الحكم الإنجليزي المعتزل في عموده الأسبوعي بصحيفة ديلي ميل البريطانية: “أعتقد أن كلوب يشعر بالقلق، لأن تعليقاته الأسبوع الماضي حول ركلات الجزاء مستوحاة من كتاب السير أليكس فيرجسون“.

وأضاف: “إنها نفس الألعاب النفسية، ومحاولة للتأثير على الحكم ‘بول تيرني’ قبل لقاء الأحد القادم. كلوب كان محقًا عندما قال إن مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر من ليفربول في خمس سنوات ونصف. لقد كان ذكيًا، لأن تعليقاته [المقارنة] لا يمكن أن تتسبب له في مشاكل مع المسؤولين”.

وتابع: “لنكن واضحين: لا توجد مؤامرة من جانب الحكام والمسؤولين. هل كان كلوب يلمح إلى ذلك؟ أم أنه كان يقترح أن لاعبي مانشستر يونايتد يتم تشجيعهم على الغطس؟”.

وواصل: “إذا كان يقصد الأولى (مؤامرة)، فلا وقت لدي للحديث عن ذلك. ببساطة هذا ليس صحيحًا”.

وأكمل: “أما إذا كان يقصد أن لاعبي مانشستر يونايتد يتعمدون السقوط، فإن كلوب يبدو منافقًا، لأنه لديه محمد صلاح وساديو ماني لديهما تكتيكات تمكنهما من القيام بنفس الأمر”.

جدير بالذكر أن كلاتينبرج (45 عامًا) منح ليفربول ثلاث ركلات جزاء أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في موسم 2013/14، وهو الحكم الوحيد في تاريخ لقاءات الفريقين الذي قام بهذا الأمر.