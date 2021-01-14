ميلان يتفاوض مع ريال مدريد للاحتفاظ بإبراهيم دياز

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن نادي إيه سي ميلان الإيطالي قرر التواصل مع نظيره ريال مدريد الإسباني، من أجل ضم لاعب الأخير، إبراهيم دياز بشكل نهائي.

وانضم دياز إلى ميلان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، دون وجود بند خيار الشراء.

إلا أن المستويات الجيدة التي قدمها النجم الإسباني الشاب مع ميلان، دفعت مسؤولي النادي الإيطالي للتفكير في ضمه بصفة نهائية.

وبحسب صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ميلان سيبدأ مفاوضاته مع ريال مدريد للتعاقد مع دياز بنظام البيع النهائي.

كما ذكرت الصحيفة الإيطالية، أنه في حالة رفض ريال مدريد الاستغناء عن دياز بشكل نهائي، فإن ميلان متمسك بتمديد إعارته لموسم آخر.

ويواصل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، تقديم عروض مميزة مع الميلان، ففي مباراة الجولة الماضية أمام تورينو، صنع هدف الروسونيري الأول وتسبب في ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني.

وترى إدارة الميلان أن دياز تأقلم بصورة جيدة وسريعة مع أجواء الدوري الإيطالي، كما ترى أنها أمام مشروع لاعب كبير يتطور سريعًا، وبالتالي تود الاستفادة من خدماته لأطول فترة ممكنة.

يذكر أن دياز شارك في 21 مباراة (بموجب 877 دقيقة) مع ميلان في مختلف المسابقات هذا الموسم، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف، وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة.