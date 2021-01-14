الامارات | حكم بريطاني يهاجم مدرب ليفربول بشدة ويصفه بـ"المنافق"

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بريطاني يهاجم مدرب ليفربول بشدة ويصفه بـ"المنافق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مدرب فريق ليفربول، يورغن كلوب، لهجوم شديد اللهجة من قبل الحكم البريطاني الشهير السابق، مارك كلاتنبرغ، حيث قال إن المدرب يحاول التأثير نفسيا على الحكم بول تيرني، الذي سيتولى إدارة مباراة القمة الأحد المقبل بين مان يونايتد وليفربول. ووصف كلاتنبرغ يورغن كلوب بـ"المنافق".

وكان كلوب قد انتقد التحكيم، وقال إنه وراء خسارة الفريق في مباراة سابقة أمام ساوثهامبتون بهدف لصفر، معللا ذلك بأن الحكم حرمه ركلتي جزاء. ثم ألمح كلوب في تصريح صحافي بعد ذلك، أن التحكيم يتعامل مع مانشستر يونايتد بشكل تمييزي عن بقية الفرق، وأنه الأكثر حصولا على ركلات الجزاء.

وقال كلاتنبرغ من خلال عموده الخاص في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كلوب يحاول تقليد المدرب الأسطوري السابق لمان يونايتد السير ألكس فيرغسون، حين كان يعتمد نفس الاستراتيجية. وأكد أن كلوب يحاول القيام بـ"ألعاب ذهنية" للسيطرة على التحكيم. ودعا الحكم المرب للتركيز على فريقه، وأن لا يبالغ في الحديث عن التحكيم في كل مرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news