شكرا لقرائتكم خبر عن طوارىء فى سموحة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباريات فريق الإنتاج الحربى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذي يلاقيه الأحد القادم من الدورى العام وذلك في ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة البنك الأهلى التي أقيمت في الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الطرفين رغم سيطرة فريق سموحة على مجريات الأمور طوال اللقاء وأضاع لاعبو الموج الأزرق العديد من الفرص السهلة بسبب غياب التوفيق عن مهاجمه حسام حسن وعدم توفيق رفيق كابو في أغلب الفرص التي أتيحت لهم طوال المباراة.

ويواصل فريق سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى دون الحصول على راحة ،هذا ويخضع عبدالكبير الوادي جناح الفريق للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذي خضع له خلال الأيام الماضية، ومدى إمكانية مشاركته في مباراة الفريق القادمة أمام الإنتاج الحربي.

ويفتقد سموحة جهود مدافعه الليبى محمد الترهونى الذي مازال يعانى من الإصابة بفيروس كورونا، ومازال يخضع للعزل وينفذ بروتوكول العلاج المحدد له، من قبل الجهاز الطبى للفريق.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للفريق إلى حل عن أزمة العقم التهديفي التي صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية في الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمة الفرص المتاحة لهم إلى أهداف مما تسبب في تعادل الفريق في 3 مواجهات والفوز في جولة وخسارة وحيدة ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

ويدرس مدرب سموحة استمرار عملية تدوير اللاعبين من أجل التخلص من الآثار السلبية التي عانى منها اللاعبين بسبب الإصابة بكورونا، كما بدأ يكثف من رفع الحمل البدني للفريق من أجل الوصول إلى فورمة عالية خلال المباريات المقبلة.