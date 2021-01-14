شكرا لقرائتكم خبر عن حكم إنجليزي شهير يفتح النار على «كلوب»: أنظر إلى تصرفات محمد صلاح وماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتح الحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبيرج النار على يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بسبب تصريحات الأخير عن حصول مانشستر يونايتد على ركلات جزاء خلال عامين ونصف أكثر مما حصل عليها الريدز في 5 سنوات.

وقال كلاتنبيرج، في مقال نشره في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «هناك شيئين يمكننا النظر إليهما في تعليقات كلوب، الأول أنه يبدو كمنافق إذا كان يلمح إلى أن لاعبي اليونايتد يبحثون عن الفوز بركلات جزاء، لأن أمثال محمد صلاح وماني قادرون بالقدر نفسه على استخدام تكتيكات مماثلة».

وأضاف: «من الواضح أن كلوب يفقد أعصابه، لأننا لم نرى محاولة صريحة مثل هذه للتأثير على الحكام قبل مباراة كبيرة منذ السير أليكس فيرجسون، كلوب لم يفعل ذلك الموسم الماضي عندما كان ليفربول يفوز».

وتابع: «هو لا يحب الخسارة، هو لم يحبها أبدًا، هو يصبح عصبيًا، ولكنه مخطئ في التلميح بأن مانشستر يونايتد يحصل على قرارات في صالحه، كان هذا يحدث عندما كان فيرجسون موجودًا، ولكن هذا الأمر قل كثيرًا بعد رحيله».