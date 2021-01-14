شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير:ديالو سيلعب بعد أن يستقر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجح النرويجي سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، أن يشارك الإيفواري أماد ديالو (18 عاماً)، القادم من أتالانتا الإيطالي مقابل 37 مليون استرليني،في فريق دون الـ23 عاماً بعد استقراره في المدينة. وابتعد سولسكاير عن حسم مكان صفقته وقال:«ديالو سيتمرن مع الفريق الأول، لكن من المهم جداً أن نمنحه وقتاً ليستقر قبل إن نضمه لتشكيلة الفريق دون الـ23 أو الفريق الأول في حال كان مهيئاً لذلك».

ودفع اليونايتد 19 مليون استرليني لأتالانتا في أكتوبر الماضي عند إبرام الصفقة وسيدفع الـ 18 مليون الأخرى على دفعات مستقبلاً في حال استيفاء شروط معينة، وشبه ريو فيرديناند موهبة الجناح الإيفواري بموهبة كريستيانو رونالدو في صيف 2003 وقال:«يبدو شبيهاً بمهارات رونالدو، وإن لعبها صح سيكون نجماً كبيراً مثله».