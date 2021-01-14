شكرا لقرائتكم خبر عن المياه تعود إلى مجاريها بين الاتحاد الألماني وأوزيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن سعي الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى مصالحة نجم المنتخب السابق مسعود أوزيل، وذلك من خلال اتصال من الرئيس فريتز كيلر للاعب أرسنال، بهدف تحديد موعد للاجتماع معه.

وكانت علاقة بطل العالم 2014 مع المنتخب انتهت بشكل دراماتيكي عقب الخروج من مونديال 2018 المفاجئ وأعلن بعدها أوزيل اعتزاله عبر«تويتر» متهماً الاتحاد بسوء المعاملة ونسيان ما قدمه للمنتخب منذ انضمامه له في 2009، واتهم أوزيل، أفضل لاعب ألماني 5 مرات، رئيس الاتحاد الألماني حينها رينهارد جريندل بالعنصرية وأضاف:«لن أكون بعد اليوم كبش فداء لعدم كفاءته وعدم قيامه بعمله بشكل صحيح».

وخليفة جريندل، فريتز كيلر، يريد إعادة المياه إلى مجاريها مع أوزيل وقال في تصريح لبيلد:«لو أن اجتماعاً عقد وجلس الجميع على طاولة واحدة سنكون سعداء، اتصلت عبر الواتس أب بأوزيل في يوم عيد ميلاده ورد بشكل لطيف»، وذكر تقرير الصحيفة الألمانية أن رسالة كيلر جاءت بعد تعادل ألمانيا وتركيا ودياً 3-3 في 7 أكتوبر الماضي وأكد أوزيل تواصله مع كيلر وقال:«ممتن جداً لتلقي رسالة من رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر والتي صححت جميع الخلافات التي حدثت في الماضي، أحتفظ بذكريات جميلة مع المنتخب ولن أندم إطلاقاً على اللعب لألمانيا».