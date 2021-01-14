شكرا لقرائتكم خبر عن ريم جمال تفوز ببطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت ريم جمال بالمركز الأول في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينج للسيدات، التي تم تنظيمها تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، جرت البطولة بمشاركة 34 لاعبة وتصدرتها ريم برصيد 381 نقطة، وتلتها شيماء الكعبي في المركز الثاني برصيد 369 نقطة،ثم عفراء الهاجري في المركز الثالث برصيد 356 نقطة، ورصدت الأكاديمية جوائز مالية للاعبات الفائزات بالمراكز المتقدمة بواقع «1500» درهم للأولى، و«1000» درهم لصاحبة المركز الثاني، و«500» درهم لصاحبة المركز الثالث، فضلاً عن الكؤوس والميداليات وشملت البطولة كل شرائح الفتيات والسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار،وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة.

وأعربت ريم جمال الفائزة بالمركز الأول عن فرحتها بالفوز من المشاركة للمرة الأولى في البطولة التي سمعت عنها من خلال صفحات التواصل، وشكرت القائمين عليها وتمنت أن تتكرر البطولة في نسخ قادمة.