شكرا لقرائتكم خبر عن فابينيو: صلاح سعيد في ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف البرازيلي فابينيو مدافع وسط ليفربول زميله المهاجم المصري محمد صلاح بأنه طموح جداً بعد الحديث عن انتقاله لريال مدريد وبرشلونة، لكنه سعيد في ليفربول وقال :«ترد أسماء اللاعبين الكبار حتماً في الشائعات، وصلاح يلعب في واحد من أقوى الفرق في أوروبا، لذا من الطبيعي أن يرتبط اسمه بأندية أخرى خصوصاً في بطولات أوروبية غير البرمييرليج، على أية حال أنا أراه سعيداً جداً في ليفربول وراضياً عن أدائه هذا الموسم. إنه يضغط على نفسه كثيراً، ليكون أفضل ويريد مساعدة الفريق ويعمل بجهد كبير لفعل ذلك».

