مدرب الزمالك السابق : نادي سعودي عرض على فرجانى ساسي الهروب من الزمالك والانضمام له

الشارقة - اميمة ياسر - اكد امير عبدالعزيز مدرب عام الزمالك السابق انه تحدث مع التونسي الدولى فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق واخطره انه تلقي عرض من نادي سعودي وعرض عليه خيانة النادي ولكنه رفض

حيث قال أمير عبدالعزيز المدرب العام السابق في تصريحات لقناة النادي من خلال منصة برنامج زملكاوي تقديم خالد الغندور : “فرجاني ساسي قالي أنه اتعرض عليه يخون الزمالك ويهرب من النادي زي غيره وياخد أضعاف اللي بياخده مع الزمالك

واستكمل : فرجاني قال للنادي السعودي “انا معملش كده ولا اخون فريقي اللي رجع اسمي وجمهوره بيحبني ولو عملت كده هاييجي الوقت واعمل معاكم كده

وتابع تصريحاته عن الزمالك : كان عندنا مشكلة في الظهير الأيمن فكرنا بتأييد إمام عاشور في أفريقيا ظهير أيمن وعندما تحدثنا مع باتشيكو قال أننا نريد شخص متميز في هذا المكان في الملعب، وبه مواصفات الظهير الأيمن، وعندما تحدثنا مع إمام أبدي رغبته لأنه كان يلعب في نادي الحرس ظهير أيمن، وبعد فترة فيروس كورونا الماضي رجع إمام عاشور مختلف عن ما قبل كورونا، تركيز غير طبيعي، تمرين دائم، إمام عاشور يمتاز بتسديداته القوية”.

كما كشف أمير عبد العزيز، مدرب فريق الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز أبدى الموافقة على الانتقال إلى الفريق الأبيض بداية الموسم الحالي، من قبل التفاوض مع مجلس إدارة النادى خلال الفترة الماضية وارتداء التيشرت الأبيض خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز والبطولة الأفريقية.

وأوضح أمير عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض يتميز دائما بالتصويب الجيد ومن مسافات بعيدة، وهذا الأمر ظهر خلال التدريبات وأنه من العناصر التى سوف تتواجد بالمنتخب المصرى الأول قريبا.