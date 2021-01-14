شكرا لقرائتكم خبر عن «احمي نفسك _ شجع بلدك _ لا للتعصب».. مبادرة شبابية لتشجيع منتخب اليد بـ 4 لغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، الخميس، أول مبادرة شبابية لدعم ومؤازرة المنتخب الوطنى لكرة اليد والذي يشارك بمونديال كرة اليد رجال 2021، وينطلق حالياً في مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى، تحت شعار «احمي بلدك _ شجع بلدك _ لا للتعصب».

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، إن المبادرة تنطلق بـ4 لغات عالمية أساسية، هي الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية، بالإضافة إلى اللغة العربية، من خلال بث فيديوهات لشباب وفتيات على الموقع الرسمى لمديرية الشباب والرياضة.

وأوضحت، لـ«المصرى اليوم» أن المبادرة تأتي تعويضاً للجماهير الذين تقرر إلغاء حضورهم هذا العام نظراً للظروف الصحية الحالية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، وفى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الوباء العالمى، حيث يتم مؤازرة ودعم المنتخب الوطنى من خلال رسائل فيسبوكية.

ولفتت إلى أنه يتم توجيه رسائل للعالم بـ4 لغات، للحث على نبذ التعصب والعنف والتشجيع الصحي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعظيم دور مصر في تنظيم البطولة أهمية استضافة مصر مثل هذه البطولات الدولية وتشجيع منتخبنا القومي مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وقالت إن عدد من الشباب والفتيات قاموا بتسجيل فيديوهات قصيرة ونشرها على الموقع الرسمى للمديرية يتحدثون فيها عن مصر ودورها في تنظيم البطولة في ظل الظروف الحالية ونبذ التعصب، فضلا عن تصميم بوسترات تدعو لتشجيع البطولة والمنتخب بشكل آمن وبدون تعصب.