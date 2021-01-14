شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة «روقا» للمشاركة مع الزمالك بعد إيجابية مسحته الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن إيجابية المسحة الثانية التي خضع لها محمد أشرف «روقا» لاعب الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وتعرض روقا للإصابة بفيروس كورونا، قبل أن يخضع لمسحة أول أمس أثبتت سلبيتها حسب ما أعلنه اللاعب، والدكتور محمد أسامة في وقت سابق، كما أوضح الموقع الرسمي للنادي.

وخضع «روقا» لمسحة جديدة، أمس الأربعاء، أثبتت إيجابيتها لتتأجل عودة اللاعب للتدريبات لحين إجراء مسحة تأكيدية الخميس للتأكد من شفائه بشكل نهائي.