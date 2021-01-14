شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة «روقا» للمشاركة مع الزمالك بعد إيجابية مسحته الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن إيجابية المسحة الثانية التي خضع لها محمد أشرف «روقا» لاعب الفريق للكشف عن فيروس كورونا.
وتعرض روقا للإصابة بفيروس كورونا، قبل أن يخضع لمسحة أول أمس أثبتت سلبيتها حسب ما أعلنه اللاعب، والدكتور محمد أسامة في وقت سابق، كما أوضح الموقع الرسمي للنادي.
وخضع «روقا» لمسحة جديدة، أمس الأربعاء، أثبتت إيجابيتها لتتأجل عودة اللاعب للتدريبات لحين إجراء مسحة تأكيدية الخميس للتأكد من شفائه بشكل نهائي.
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