شكرا لقرائتكم خبر عن سوسيداد × برشلونة: البلوجرانا يتجاوز اختبار ركلات الترجيح للمرة الأولى منذ 23 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ برشلونة نهائي كأس السوبر الإسباني بعد أن حقق الفوز بركلات الجزاء بنتيجة 3-2 على ريال سوسيداد، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وتقدم برشلونة بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونج، لكن ريال سوسيداد عدل النتيجة بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق ميكيل أويارزابال.

وأهدر مسجلي هدفي المباراة ركلتي الجزاء في ركلات الجزاء الترجيحية التي شهدت تسجيل برشلونة لـ 3 من 5، في حين سجل لاعبو ريال سوسيداد ركلتين فقط من ال5، ليتأهل العملاق الكتالوني إلى نهائي كأس السوبر للمرة الأولى بنظام المسابقة الجديد.

رجل المباراة:

لعب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن دور البطولة في المباراة، فتصدى الدولي الألماني لركلتين من الركلات الثلاث الضائعة من جانب الفريق الباسكي في ركلات الجزاء الترجيحية، بجانب تصديه لـ 6 كرات من المنافس خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

هل تعلم أن:

- ريكي بويج (مولود 13 أغسطس 1999)، مسجل ركلة الجزاء الأخيرة الحاسمة للمباراة، لم يكن ولد عندما لعب برشلونة أخر ركلات جزاء ترجيحية قبل مباراة الأمس – في عام 1998 ضد مايوركا في كأس ملك إسبانيا (فاز برشلونة).

- ميكيل أويارزابال سجل 15 ركلة جزاء متتالية في مختلف البطولات مع ريال سوسيداد، بما فيهم هدف فريقه الوحيد ضد برشلونة، لكنه أهدر ركلة من ركلات الترجيح.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

سينتظر برشلونة الفائز من مواجهة مساء اليوم بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، لتكون هناك امكانية حدوث مواجهة كلاسيكو جديدة في حال تفوق حامل لقب الدوري على الفريق المتواجد كطرف في نهائي كأس ملك إسبانيا 2019/2020.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ريال سوسيداد لم يحقق الفوز سوى في مباراة وحيدة فقط خلال آخر 13 مباراة بمختلف البطولات (الدوري، الدوري الأوروبي وكأس السوبر الإسباني).

- لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج سجل 3 أهداف في 24 مباراة في مختلف البطولات مع برشلونة تحت قيادة مواطنه، رونالد كومان، أكثر من إجمالي ما سجله تحت قيادة المدربين السابقين (هدف في 26 مباراة تحت قيادة إيرنستو فالفيردي وهدف في 16 مباراة تحت قيادة كيكي سيتين).