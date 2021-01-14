شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: رفضت رونالدو بـ15 مليون استرليني ولم أندم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة في الانتخابات المقبلة، عن تلقيه عرضاً لشراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من سبورتنج لشبونة في 2003 مقابل 15 مليون استرليني قبل أن يحصل مانشستر يونايتد على نجم اليوفنتوس حالياً مقابل 19 مليون استرليني.

وقال لابورتا الذي كان في بداية حقبته الرئاسية حينها: «كنا نوشك على التعاقد مع رونالدينيو ورافا ماركيز ووكلاء ماركيز اقترحوا علينا التعاقد مع كريستيانو رونالدو، كان حينها يلعب في سبورتنج، قال لنا أحد وكلاء سبورتنج إن لديهم لاعباً يبيعونه لنا مقابل 15 مليون استرليني لكننا كنا أبرمنا صفقة رونالدينيو حينها. كريستيانو يلعب أكثر في المساحات الكبيرة أكثر من المركز وظننا أن الفريق لا يحتاج لهذه المهارة لذا رفضنا العرض ولست نادماً على عدم شرائه».

وتمتع برشلونة رغم رفض شراء رونالدو بفترة ذهبية مع الأيقونة البرازيلي الذي حصد لقبي ليجا ولقب أوروبا وفاز مرتين بكأس الملك وحصد الكرة الذهبية في الـ5 سنوات التي لعبها في البارسا والأهم من ذلك ساهم في بزوغ نجم ميسي.