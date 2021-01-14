شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان الكمالي: ترتيبنا بالدوري لا يرضينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، عن جاهزيته وزملائه لمباراة الفريق مع ضيفه النصر عندما يلتقيان في الثامنة من مساء الجمعة على أرض استاد راشد ضمن الجولة الثالثة عشرة لختام الدور الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم مبدياً عدم رضاه وزملائه عن مركز الفريق في جدول ترتيب فرق الدوري «الثامن بـ 16 نقطة».

وأضاف:«نخوض مباراة مهمة أمام النصر، واستعددنا جيداً للمواجهة، في المباريات الأخيرة هناك تحسن في أداء الفريق، وعلينا بذل المزيد من الجهد والتركيز في المباريات القادمة، حتى يعود الفريق لوضعه الطبيعي».