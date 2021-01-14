«أحد أساطير الكرة».. بعد وصف أحمد ميدو الأهلي بليفربول والإشادة بأداء موسيماني.. كيف رد المدير الفني للمارد الأحمر على ذلك؟

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بحديث أحمد حسام ميدو عنه بعد الأداء المميز، الذي يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي منذ تولي الأخير تدريب القلعة الحمراء.

وكتب بيتسو موسيماني عبر سابه على «تويتر»: «عندما يعطي ميدو أسطورة كرة القدم على أعلى مستوى رأيه عني، لا يمكنني إلا أن أتواضع وأقدر ذلك، حتى لو كانت سلبية، سأعتبرها نقدًا إيجابيًا لتحسين عملي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكان أحمد حسام ميدو وصف فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني بأنه أصبح مثل ليفربول الإنجليزي، عقب انتصار الأحمر على الانتاج الحربي مساء أمس بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي وي السلام.

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي المقرر لها الأحد المقبل في المباراة المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود بالمكس، بعدالانتصار أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الأهلي بمدينة السلام.

وكان موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتمع مع مروان محسن مهاجم الأحمر بعد تعافي الأخير من فيروس كورونا، كما حرص على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس، قبل الاستئناف مجددا يوم الجمعة المقبلة.

ويستعد حامل لقب الدوري المصري لملاقاة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فريق الأهلي مرانا خفيفا اليوم الأربعاء، بعد الانتصار على العجلات الحربية برباعية مساء أمس.