كأس ليبرتادوريس: سانتوس يلحق ببالميراس إلى النهائي

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ريو دي جانيرو: ستكون المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، برازيلية خالصة بعدما لحق سانتوس بمواطنه بالميراس، بفوزه الصريح على بوكا جونيورز الأرجنتيني 3-صفر في إياب نصف النهائي.

وسجل دييغو بيتوكا (16) ويفرسون سوتيلدو (49) ولوكاس براغا (51) الأهداف الثلاثة، علماً أن بوكا جونيورز أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد فرانك فابرا في الدقيقة 56.

وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً في بوينوس أيرس.

وهي المرة الاولى التي سيلتقي فيها فريقان من البرازيل في النهائي منذ عام 2006 عندما تغلب انترناسيونال على ساو باولو.

وكان بالميراس تفوق على فريق أرجنتيني آخر هو ريفر بلايت بالفوز عليه 3-صفر في عقر داره، ثم الخسارة على ملعبه صفر-2.

وسيلتقي سانتوس وبالميراس وكلاهما من ولاية ساو باولو في المباراة النهائية في 30 كانون الثاني/يناير الحالي على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

يذكر ان الفائز بكأس ليبرتادوريس سيخوض بطولة العالم للاندية المقررة في قطر الشهر المقبل الى جانب ابطال القارات الاخرى.

وسيحاول سانتوس الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة، وبالميراس للمرة الثانية.