الدوري الاميركي للمحترفين: جيمس هاردن ينتقل الى بروكلين نتس

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لوس انجليس: ذكرت شبكة "غي إس بي إن" موقع "ذي أثلتيك" الأربعاء أن هداف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في المواسم الثلاثة الاخيرة جيمس هاردن ترك فريقه هيوستن روكتس للانتقال الى صفوف بروكلين نتس.

ولم يعلن أي من الفريقين رسميا عن الصفقة التي وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بأنها "ضخمة" وتشمل بحسبها ناديين آخرين هما إنديانا بيسرز وكليفلاند كافالييرز.

وسيتخلى نتس على الخصوص عن الجولات الاربع الأولى من الدرافت المقبلة (المخصصة لانتداب اللاعبين من الجامعات والأجانب)، لاعب الارتكاز والجناح اللاتفي روديونس كوروتش، بالإضافة إلى البديل كاريس لوفيرت الذي انتقل الى صفوف انديانا بيسرز في صفقة تبادلية انتقل بموجبها نجمه فيكتور اولاديبو الى صفوف هيوستن روكتس.

وضمن الصفقة ذاتها، تخلى كليفلاند كافالييرز عن دانتي إكسوم إلى هيوستن وضم جاريت ألين وتوريان برينس من بروكلين نتس.

وسيلعب هاردن الى جانب النجمين الكبيرين كيفن دورانت الذي لعب معه ثلاثة مواسم (2009-2012) في أوكلاهوما سيتي ثاندر، وكايري إيرفينغ. وسيجعل "الثلاثة الكبار" بروكلين نتس منافساً جاداً على لقب البطل.

وكشف الهداف هاردن، المكنى "بيرد" (اللحية)، عن رغبته بالرحيل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ملمحا الى امكانية انتقاله الى صفوف بروكلين نتس.

وأصبح الطلاق حتميا بين الطرفين في الساعات القليلة الماضية بعدما انتقد هاردن مستوى زملائه في الفريق الثلاثاء عقب الخسارة الثانية على التوالي وكانت امام لوس انجليس ليكرز حامل اللقب (100-117).

وقال في تصريحات صحافية "نحن بعيدون جدا عن المتنافسين الآخرين. من الواضح أنه لا يوجد تناغم، نفتقر إلى المواهب، كل شيء، كان ذلك واضحا في المباراتين الاخيرتين".

وكانت النتيجة أنه لم يتدرب مع فريقه الأربعاء. وقال مدرب هيوستن روكتس ستيفن سيلاس "شعرنا أنه من الأفضل للمجموعة ولجيمس بألا يحضر الحصة التدريبية".

واكتفى هاردن، أفضل لاعب في موسم 2018، بتسجيل 16 نقطة فقط في سلة ليكرز (مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة)، وهي غلة أقل بكثير من نقاطه المعتادة.

وكرر هاردن رغبته في الرحيل الثلاثاء بقوله "أحب هذه المدينة، لقد قدمت حقا كل ما في وسعي. الوضع الحالي جنوني. لا اعتقد ان بالامكان اصلاحه".