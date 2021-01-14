شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل توتنهام.. السيتيزنز يهددون ليفربول في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل أمس فريق توتنهام أمام فريق فولهام بنتيجة هدف لكل فريق وهي نتيجة لم تخدم فريق توتنهام الذي كان متصدر الدوري منذ عدة أسابيع ليحتل حاليا المركز السادس من 17 مباراة جمع منهم 30 نقطة، بينما ظل فولهام في مراكز القاع محتلا الترتيب 18 في الدوري من 17 مباراة جمع منهم 12 نقطة فقط.

أيضا أقيمت امس مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والتي انتهت بفوز السيتي بهدف مقابل لاشئ وهي النتيجة التي خدمت السيتي كثيرا حيث قفز إلى المركز الثالث خلف الوصيف فريق ليفربول والمتصدر مانشستر يونايتد حيث جمع 32 نقطة من 17 مباراة وأصبح يهدد موقع ليفربول في الدوري حيث ان له له مباراة مؤجلة قد يتجاوز فيها فريق ليفربول في الترتيب اذا حقق الفوز بها، بالاضافة إلى ذلك، ينتظر مباراة حاسمة بين المتصدر مانشستر يونايتد والوصيف ليفربول الأحد القادم قد تغير الترتيب في الدوري الانجليزي والذي أصبح أكثر سخونة بين المراكز الاولى حتى ان اصحاب المركز الثالث والرابع والخامس الفرق بينها هو فارق الأهداف فقط حيث يملكان 32 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على برايتون وتعادل توتنهام مع فولهام