شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مراقبة تفاجئ 124 هيئة شبابية ورياضية فى الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيّرت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، لجان مراقبة ومتابعة مفاجئة للمرور على جميع الهيئات الشبابية والرياضية في المحافظة، للتفتيش المالى والإدارى والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت «الشريف»، أن اللجان الموسعة تقوم بالمرور المفاجئ على مراكز الشباب والأندية الشعبية، للوقوف على مدى التزامها بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من تنفيذ حزمة التدابير الوقائية التي أقرتها الدولة في مواجهة الوباء، مشيرة إلى أن اللجان تقوم بالمرور على 48 مركزا شبابيا و76 ناديا شعبيا منتشرين في 8 إدارات فرعية.

وشددت على قيام اللجان بالتفتيش المالي والإداري لضبط منظومة العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة إلى جانب الالتزام باجراءات الوباء، مشيرة إلى أن التقييم والمتابعة هي عملية على قدر عال من الأهمية، وأن الأفراد في المواقع الإدارية هم الأكثر إدراكا لأهمية المتابعة والتقييم في نجاح أي منظومة.

ولفتت إلى أنه يتم متابعة عمليات التعقيم والتطهير لأماكن التدريبات وكذا التفتيش ماليا واداريا ومتابعة سجلات الحضور والانصراف، خاصة وان المتابعات المفاجئة داخل الهيئات تأتى في إطار إجراءات عودة النشاط الرياضى وفق الاكواد الاسترشادية المرسلة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

لجان مراقبة تفاجئ 124 هيئة شبابية ورياضة فى الاسكندرية للتفتيش ماليا واداريا والتأكيد على "إجراءات كورونا" (صور)

لجان مراقبة تفاجئ 124 هيئة شبابية ورياضة فى الاسكندرية للتفتيش ماليا واداريا والتأكيد على "إجراءات كورونا" (صور)

لجان مراقبة تفاجئ 124 هيئة شبابية ورياضة فى الاسكندرية للتفتيش ماليا واداريا والتأكيد على "إجراءات كورونا" (صور)

لجان مراقبة تفاجئ 124 هيئة شبابية ورياضة فى الاسكندرية للتفتيش ماليا واداريا والتأكيد على "إجراءات كورونا" (صور)

لجان مراقبة تفاجئ 124 هيئة شبابية ورياضة فى الاسكندرية للتفتيش ماليا واداريا والتأكيد على "إجراءات كورونا" (صور)

لجان مراقبة تفاجئ 124 هيئة شبابية ورياضة فى الاسكندرية للتفتيش ماليا واداريا والتأكيد على "إجراءات كورونا" (صور)