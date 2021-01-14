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قناة على النايل سات.. تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بالسوبر الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يواجه منافسه أتلتيك بيلباو في مسابقة السوبر الإسباني ضمن دور نصف النهائي الثاني من البطولة.

فريق كان قد حجز بطاقة الوصول الأولى لنهائي المسابقة بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب فريق ريال سوسييداد بنتيجة (3-2) بعد انتهاء المباراة في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد بمنافسه بيلباو حيث ستقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تنقل عبر قناتي 1، السعودية الرياضية 3.

تردد السعودية الرياضية 1: 12149.. الاستقطاب أفقي.. معدل الترميز 30000.. التصحيح 5/6.

تردد السعودية الرياضية 3: 12149.. الاستقطاب أفقي.. معدل الترميز 27500.. التصحيح 3/4.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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