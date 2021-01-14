بالمواعيد.. منافسا مصر وقمة مبكرة في اليوم الثاني لمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

انطلقت أمس فعاليات النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر خلال يناير الجاري بمواجهة بين مصر وتشيلى، حسمها الفراعنة لصالحهم بنتيجة 35-29.

ويشهد اليوم الثاني لمونديال اليد قمة مبكرة بين النرويج وفرنسا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، كما يشهد مواجهة بين السويد ومقدونيا منافسا مصر في المجموعة السابعة بالبطولة.

كما يلتقي الجزائر والمغرب في مواجهة عربية خالصة ضمن منافسات المجموعة السادسة بمونديال اليد.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الثاني:

بيلا روسيا تواجه روسيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الساعة الـ4.30.

سلوفينيا وكوريا في المجموعة الثامنة الساعة 7:00 مساء، وتقام مباريات هذه المجموعة في صالة برج العرب بالإسكندرية.

الجزائر والمغرب في الساعة السابعة مساء ضمن مباريات المجموعة السادسة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

النمسا وسويسرا في السابعة مساء ضمن منافسات المجموعة الخامسة ويقام اللقاء على صالة دكتور حسن مصطفى ب6 أكتوبر.

أما منافسا مصر في المجموعة السابعة السويد ومقدونيا يلتقيان في تمام التاسعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة.

ويلتقي البرتغال وأيسلندا في قمة المجموعة السادسة بالمونديال في التاسعة والنصف على صالة القاهرة الجديدة.

وتختتم مباريات اليوم بقمة أوروبية نارية بين النرويج وفرنسا ضمن قمة المجموعة الخامسة وسيقام اللقاء على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة أكتوبر.