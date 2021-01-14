منافس الأهلي المحتمل.. سانتوس يتأهل لنهائي الليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريق سانتوس البرازيلي بطاقة الوصول لنهائي بطولة كأس الليبرتادوريس بتخطيه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أوربانو كالديرا" ضمن إياب دور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في الأرجنتين خلال الأسبوع الماضي انتهت بنتيجة التعادل السلبي ليصبح نتيجة مجموع المباراتين (3-0).

بطل البرازيل لم ينتظر طويلاً من أجل تسجيل الهدف الأول حيث أحرز دييجو بيتوكا الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

الشوط الثاني شهد تعرض بطل الأرجنتين لأكثر من ضربة فكانت البداية بتسجيل فيروسون سوتيلدو الهدف الثاني لسانتوس في الدقيقة 49، ثم عزز لكاس براجا بالهدف الثالث بعد دقيقتين.

الفريق الضيف خاض باقي المباراة وتحديدًا منذ الدقيقة 56 بعشرة لاعبين عقب طرد الكولومبي فرانك فابرا.

وبهذه النتيجة يكون سانتوس حجز بطاقة العبور للدور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس ضاربًا موعدًا برازيليًا أمام بالميراس والذي تفوق على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

وسيكون هذا النهائي البرازيلي بعد غياب 15 عامًا وتحديدًا في نسخة 2006 عندما التقى إنتر ناسيونال أمام ساو باولو وتوّج الأول باللقب.

وسبق وأن حصل سانتوس على اللقب في ثلاث مناسبات سابقة كان آخرها نسخة 2011، في المقابل يأمل بالميراس في تحقيق لقبه الثاني بعدما حققه في نهائي نسخة 1999.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه البطولة سيتأهل مباشرة إلى كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تقام مطلع الشهر المقبل بقطر.