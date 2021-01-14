السوق السعودي | مفاجأة نارية في مفاوضات النصر مع ثنائي الهلال!

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاجأة قوية تتعلق بمفاوضات نادي النصر، مع ثنائي الهلال، سلمان الفرج وياسر الشهراني، حيث يتواجد اللاعبان حاليا في الفترة الحرة التي تتيح لهما التوقيع لأي فريق.

وقال الإعلامي السعودي عيسى المسمار من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “النصر رفع على الهلال عقد عموري وسيرفع عليهم عق سلمان الفرج وكذلك عقد ياسر الشهراني.. النصراويين هم من يحددو عقود لاعبين الهلال والكفاءة المالية لن تمنعهم من المفاوضات”.

كان رئيس النصر السابق، سعود آل سويلم، قد أعلن من قبل أنه دخل في مفاوضات مع عموري، الذي انتقل إلى الهلال، في صيف 2018، ليس بهدف التعاقد معه، ولكن لرفع سعره على الزعيم.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن سلمان الفرج رفض العرض المالي المقدم من الهلال، بحجة أنه لا يحفظ تاريخه العريض مع النادي وإمكاناته الفنية الكبيرة، وأن سوق الانتقالات الصيفية شهد عقودًا عالية للاعبين أقل منه مستوى ومكانة، إضافة إلى لاعبين أجانب بعضهم لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

وأوضحت المصادر أن عبد اللطيف الغنام، وكيل الفرج، يبحث مع إدارة الهلال تقريب وجهات النظر بين الطرفين، في ظل تصاعد الاتصالات من الوسطاء النصراويين، وأضافت “اتفق الهلاليون ووكيل اللاعب على مدة العقد، ولكن الفارق المادي ما يزال كبيرًا بين اللاعب والنادي، خاصة مع الرقم المقدم من الوسيط الأصفر. والذي يفوق عرض الهلال بثلاثة ملايين”.

ودخل سلمان الفرج الفترة الحرة من عقده التي تجيز له التوقيع لأي فريق دون العودة إلى ناديه، حيث ينتهي عقده مع الهلال يونيو المقبل.

فيما تترقب جماهير نادي الهلال السعودي حسم ملف التجديد مع الظهير الأيسر، ياسر الشهراني، الذي دخل الفترة الحرة من عقده، وأصبح من حقه التوقيع لأي فريق يرغب في الانتقال إليه دون الرجوع لإدارة الزعيم.

وكشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن ياسر الشهراني في طريقه لتجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق، وتتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة.

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