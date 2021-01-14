السوق السعودي | بلعمري يوافق على الانضمام إلى الاهلي والأخير متردد!

أدلى الإعلامي المقرب من الاهلي، ماجد فهمي، بتصريحات فضائية علق من خلالها على صفقة المدافع الجزائري جمال الدين بلعمري.

وسبق لـ جمال بلعمري اللعب في الدوري السعودي، مع نادي الشباب في الموسم الماضي، قبل أن يفسخ تعاقده وينتقل إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي مع بداية الموسم الحالي.

وقال الفهمي عبر برنامج “الدوري مع وليد” “جمال بلعمري قصته غريبة. هو يرغب في أن يتم انتقاله إلى الاهلي، لكن الإدارة مترددة بشأن بعض الأمور القانونية في الصفقة.. وأقول لهم الوضع جيد، اتخذوا القرار”.

وكشفت تقارير صحفية، ان العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو ان جمال بلعمري مُلزم بدفع ما يقارب 2.5 مليون ريال لنادي الشباب حال عودته إلى الدوري السعودي من بوابة فريق آخر.

وظهرت أسماء دفاعية عديدة ضمن قائمة المطلوبين في الاهلي، أبرزهم الجزائريين جمال بلعمري وعيسى ماندي، والمصري محمود حمدي الونش.

وكان الاهلي قد نجح في تمديد عقد النجم السوري عمر السومة، ويأمل المدرب الصربي، فلادان ميلويفيتش، في تحسين خط دفاعه، لذا يركز في سوق الانتقالات الشتوية على ضم لاعب جديد، قادر على قيادة الخط الخلفي.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب، و3 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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