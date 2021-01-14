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«في ليلة تألق شتيجن».. برشلونة يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بتخطي ريال سوسيداد

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الشارقة - اميمة ياسر - انتصر فريق بركلات الترجيح على نظيره ريال سوسيداد، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) ، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

سجل لبرشلونة، فرينكي دي يونج في الدقيقة 39، بينما أحرز هدف ريال سوسيداد، أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

ابتسم الحظ لبرشلونة في ركلات الجزاء،بعد تألق شتيجن وتصدى لركلتي ترجيح، وسجّل ريكي بويج الركلة الحاسمة، ليتأهل برشلونة بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.

ويواجه برشلونة الفائز من مباراة الغد بين وأتلتيك بلباو، في نصف نهائي السوبر الثاني والذي سيقام في مدينة مالاجا الإسبانية.

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