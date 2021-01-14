مدافع ليفربول يضع كلوب في ورطة قبل كلاسيكو الدوري الانجليزي أمام مانشستر يونايتد

كشف تقارير صحفية بريطانية، عن أزمة تواجه المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب قبل كلاسيكو الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

ويستضيف ليفربول غريمه التقليدي والأزلي مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة الميرور البريطانية، فإن مدافع ليفربول “جويل ماتيب” ليس جاهزًا بعد، لمواجهة مانشستر يونايتد.

وكان المدافع الكاميروني قد تعرض لإصابة في الفخذ؛ خلال تعادل ليفربول (1-1) مع وست بروميتش ألبيون الشهر الماضي (27 ديسمبر)، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن مدافع شالكة الألماني السابق، عاد للركض وتدرب بالكرة على العشب، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه في الفريق، وسيكون مدربه الألماني يورجن كلوب، في حاجة لرؤيته يتدرب مرتين على الأقل من أجل التأكد للاعتماد عليه يوم الأحد القادم.

ويعاني ليفربول بشكل كبير على مستوى الدفاع خلال الموسم الحالي، منذ تعرض الثنائي: فيرجيل فان دايك، وجو جوميز لإصابات طويلة؛ مما يضطر كلوب لإشراك لاعبين شباب قليلو الخبرة، والاعتماد عى آخرين في غير مراكزهم مثل فابينيو وهندرسون.

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