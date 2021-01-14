ارتبط اسم الهلال خلال الساعات الماضية بضم اللاعب فيليبو فالكو، جناح وصانع ألعاب ليتشي، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.
وتحدث فالكو عن حقيقة اهتمام النادي السعودي بضمه، وقال في تصريحات صحفية: “الهلال لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد معي خلال الفترة الحالية”.
وأشار اللاعب إلى أن النادي العربي الوحيد، الذي قدم عرض رسمي هو فريق الهلال يونايتد الإماراتي، المملوك للأمير عبدالله بن مساعد.
جدير بالذكر أن جماهير الهلال كانت قد انتقدت الإدارة، بعد أنباء التعاقد مع فالكو، حيث وصفته باللاعب الفاشل، ورفضت إتمام هذه الصفقة.
ويبلغ فالكو من العمر 28 سنة، ولعب في العديد من الأندية الإيطالية الصغيرة، حيث سجل طوال مسيرته الاحترافية، 48 هدفًا وصنع 47 آخرين.
..
كانت هذه تفاصيل خبر السوق السعودي | لاعب ليتشي “فيليبو فالكو” يكشف حقيقة مفاوضات الهلال لضمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.