سوق الانتقالات | انفراجة في صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

أصبح مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك جارسيا على أعتاب الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن انفراجة جديدة في صفقة انضمام المدافع الإسباني الشباب إلى برشلونة، في يناير الجاري.

وحاول برشلونة الحصول على خدمات جارسيا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن مانشستر سيتي قرر الاحتفاظ بمدافعه الشاب، بسبب عدم تقديم النادي الكتالوني المبلغ المطلوب.

ويرتبط جارسيا (20 عامًا) بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي 2020/21، حيث يحق له بموجب قانون بوسمان التفاوض مع أي نادِ آخر، بدءًا من يناير الجاري، بسبب دخوله في آخر ستة أشهر من عقده مع السكاي بلوز.

فيما كشفت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، على ضم جارسيا الشهر الجاري، بعد أن خفض النادي الإنجليزي من مطالبه المالية.

وكان مانشستر سيتي قد اشترط الحصول على عشرة ملايين يورو ومثلها كمتغيرات في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يخفض الرقم إلى النصف، وذلك قبل ستة أشهر من نهاية عقد اللاعب الإسباني.

ووافق مانشستر سيتي بالحصول على مبلغ خمسة ملايين يورو ومثلها كمتغيرات، بالإضافة إلى موافقته على تقاضي المبلغ الأساسي في العام المقبل، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها نادي برشلونة حاليًا، ويأتي ذلك بعد توصل النادي الكتالوني لاتفاق على شروط جارسيا الشخصية، بعقد مدته خمس سنوات.

لكن يتوقف الأمر الآن على المرشحين الرئاسيين لانتخابات برشلونة المقبلة والتي من المفترض أن تنعقد في 24 يناير الجاري، حيث يصر الرئيس المؤقت “كارليس توسكيتس” الحصول على موافقة الأربعة مرشحين أولًا قبل التحرك لحسم الصفقة، وذلك لتفادي حدوث أي أزمة مالية في المستقبل.

وشارك جارسيا في 200 دقيقة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي، وذلك بعد أن تعاقد السيتيزنز في الميركاتو الصيفي الماضي مع لاعبين جديدين في مركز قلب الدفاع، هما: الهولندي ناثان أكي، والبرتغالي روبن دياز، وهو ما قلص دور الشاب الإسباني في قائمة فريق جوارديولا.

جدير بالذكر أن إيريك جارسيا، هو أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا. وانتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 وهو بعمر 16 عامًا فقط، ويرغب برشلونة الآن في استعادة لاعبه السابق بعد ثلاث سنوات ونصف على رحيله.

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