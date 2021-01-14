اخبار السعودية | قرار جريء من إدارة النصر بشأن اختيار خليفة فيتوريا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر اتخذت قرارًا شجاعًا بشأن المدرب الذي سيتولى القيادة الفنية حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية فإن إدارة النصر قررت إيقاف البحث عن مدرب جديد، ومنحت الثقة للمدرب الحالي ألين هورفات ليكمل المسيرة التي تولى زمامها عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

واستطاع هورفات قيادة النصر بنجاح خلال مباراتي الفيصلي والعين، وحقق فوزين، وتشعر إدارة العالمي بالسعادة من عمل المدرب الكرواتي حيث حرر الفريق من الاعتماد في تسجيل الأهداف على عبد الرزاق حمدالله، وأحرز 6 لاعبين أهداف النصر في المباراتين الماضيتين.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النصر قامت بإحضار عائلة هورفات المدرب الحالي إلى الرياض من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستمراره مع الفريق.

ويتواجد النصر حاليا في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة من المسابقة، ويلعب أمام الرائد في المباراة القادمة يوم الجمعة 15 يناير، وذلك في إطار منافسات مباريات الجولة الـ13 من المسابقة.

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