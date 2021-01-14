سوق الانتقالات | مانشستر يونايتد يغري مدافع ريال مدريد بعقد لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن محاولات إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس.

وينتهي عقد راموس (34 عامًا) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2020/21، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تجديد عقد قائد المنتخب الإسباني.

ويحق لراموس بموجب قانون بوسمان التفاوض مع أي نادِ آخر، بدءًا من يناير الجاري، بسبب دخوله في آخر ستة أشهر من عقده مع ريال مدريد.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إدارة مانشستر يونايتد تنوي تقديم عقدًا لمدة موسمين لإغراء راموس بالانضمام إلى الشياطين الحمر.

وحاول مانشستر يونايتد من قبل التعاقد مع راموس في عام 2015، أثناء مفاوضات تجديد عقده أيضًا مع ريال مدريد، وانتهى الأمر باستمرار النجم الإسباني مع النادي الملكي.

ووفقًا لصحيفة الماركا الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد سيجد منافسة شرسة من باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يرغب هو الآخر في الحصول على خدمات المدافع المخضرم.

جدير بالذكر أن سيرخيو راموس انضم إلى ريال مدريد في عام 2005 قادمًا من صفوف إشبيلية الأندلسي نظير 27 مليون يورو، وشارك مع الفريق الملكي في 667 مباراة، سجل خلالها 100 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة.

وحقق راموس مع ريال مدريد جميع الألقاب الممكنة؛ أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، (5) الدوري الإسباني، (2) كأس ملك إسبانيا، (4) كأس السوبر الإسباني، (3) كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية أربع مرات.

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