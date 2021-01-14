محمد الفلاح - كأس إيطاليا.. التونسي حمزة رفيعة يقود يوفنتوس لربع النهائي

الخميس 14 يناير 2021

تغلب يوفنتوس على ضيفه جنوى بنتيجة 3-2 بفضل لاعبه التونسي حمزة رفيعة، الأربعاء، وذلك في ثمن نهائي كأس إيطاليا.



اليوفي خاض المباراة بتشكيلة مدججة باللاعبين البدلاء، حيث فضل المدرب الإيطالي أندريا بيرلو إراحة أغلب نجومه، من بينهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي ظل على دكة البدلاء حتى النهاية.

رغم ذلك، بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة ونجحوا في صيد شباك جنوى بهدف مبكر بعد أقل من دقيقتين على انطلاقها، وذلك عن طريق ديان كولوسوفيسكي.

وفي الدقيقة 23، مرر كولوسوفيسكي كرة للمهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي أنهاه بتسديدة متقنة داخل الشباك، محرزا الهدف الثاني لليوفي.

ولأول مرة منذ انضمامه، ينجح كولوسيفسكي في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال مباراة واحدة، وهو ما فعله في غضون 25 دقيقة فقط على بداية المباراة.

وبعد مرور 5 دقائق فقط، قلص جنوى النتيجة بهدف من ضربة رأسية لينارت شزيبورا، لم يستطع الحارس المخضرم جانلويجي بوفون إبعادها عن مرماه.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني حتى نجح جنوى في نيل مراده بمعادلة النتيجة عبر تسديدة متقنة من فيليبو ميليجوني.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، دفع بيرلو بنجمه رونالدو لمحاولة إنقاذ الفريق، لكن الوقت لم يسفعه ليطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي، ليذهب الفريقان لخوض شوطين إضافيين.

واستغل التونسي حمزة رفيعة ظهوره الأول مع اليوفي بعدما شارك في آخر دقائق الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف فوز فريقه بالمباراة في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول.

وضرب اليوفي موعدا مع الفائز من مباراة ساسولو ضد سبال، في الدور ربع النهائي.