محمد الفلاح - كأس ألمانيا.. فريق درجة ثانية يفجر مفاجأة مدوية ويقصي بايرن ميونيخ

الخميس 14 يناير 2021

ودع بايرن ميونيخ كأس ألمانيا مبكرا بعد خسارته بشكل مفاجئ، الأربعاء، على يد مضيفه هولشتاين كيل بركلات الترجيح 6-5.



وجاء خروج البايرن على يد هولشتاين كيل، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، ليفشل الفريق البافاري في الدفاع عن لقبه المتوج به الموسم الماضي.

ولأول مرة منذ موسم 2003-2004، يتعرض بايرن للإقصاء من بطولة الكأس على يد فريق بالدرجات الأدنى، كما خسر أمام ذات الفرق بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة.

ولم يرد المدرب الألماني هانز فليك المجازفة بالدفع بتشكيلة احتياطية، ليعتمد على مجموعة هائلة من الأساسيين منذ البداية.

وشهدت المباراة مشاركة الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير في التشكيلة الأساسية، حيث فضل مدربه فليك عدم الدفع بالحارس الشاب أليكسندر نوبل رغم ضعف المنافس.

وبذلك، تساوى نوير مع مواطنه لوثار ماتيوس أسطورة النادي البافاري، بالمشاركة في 410 مباراة بقميص الفريق بكافة البطولات.

وتمكن بايرن من مباغتة أصحاب الأرض بهدف بعد مرور نحو ربع ساعة على بداية اللقاء، سجله الجناح الألماني سيرجي جنابري.

واستطاع كيل أن يعادل النتيجة في الدقيقة 37 عن طريق فين بارتليس، قبل أن يسجل ليروي ساني الهدف الثاني للضيوف بعد دقيقتين فقط على بداية الشوط الثاني.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز بايرن، لكن أصحاب الأرض نجحوا في معادلة النتيجة بهدف قاتل في الدقيقة 95 عبر رأسية هاوكي واهل، ليذهب الفريقان لأشواط إضافية.ولأول مرة منذ أكثر من 12 عاما، يضطر بايرن لخوض أشواط إضافية أمام فريق من الدرجات الأدنى.

وفشل بايرن في حسم المباراة بالشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لهولشتاين بعد تصدي حارسه لركلة نفذها مارك روكا قبل أن يسجل فين بارتليس ركلة الحسم ويفوز بنتيجة 6-5.