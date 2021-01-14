شكرا لقرائتكم خبر عن سانتوس يكتسح بوكا جونيور بثلاثية ويضرب موعدًا مع بالميراس في نهائي ليبارتادوريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق سانتوس البرازيلي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره بوكا جونيور الأرجنتيني بثلاثة أهداف بدون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أوربانو كاليرو، في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

سجل أهداف سانتوس دييجو بيتوكا في الدقيقة 16، وسوتيلدو 49، واختتم لوكاس براجا مهرجان الأهداف في الدقيقة 51، لينتهي اللقاء بفوز سانتوس 3-0.

بهذا الفوز تأهل سانتوس للمباراة النهائية لكأس الليبرتادوريس للمرة الأولى منذ 10 سنوات والرابعة في تاريخه، وذلك بعدما تعادل الفريقين ذهابا بدون أهداف في الأرجنتين.

وضرب سانتوس موعدا مع مواطنه بالميراس في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 30 من شهر يناير الجاري على ملعب ماراكانا، والفائز سيمثل قارة أمريكا الجنوبية في بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تستضيفها قطر الشهر المقبل ويشارك بها الأهلي ممثلا عن أفريقيا.