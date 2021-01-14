عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السوبر الإسباني.. ركلات الترجيح تقود برشلونة نحو النهائي

الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365

تأهل فريق برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على ريال سوسيداد بركلات الترجيح، في نصف النهائي، مساء الأربعاء.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، بعدما سجل فرينكي دي يونج التقدم لبرشلونة في الدقيقة 39 من رأسية مذهلة، عقب عرضية من زميله أنطوان جريزمان.

وأدرك ميكيل أويرزابال التعادل للفريق الباسكي في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وبعدما فشل برشلونة وسوسيداد في إضافة أهداف جديدة خلال الشوطين الإضافيين، اتجها إلى ركلات الترجيح التي حسمها البارسا بنتيجة 3-2.

وبهذا حصد برشلونة بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، ليضرب موعدا مع الفائز في نصف النهائي الآخر، الذي يجمع ريال مدريد وأتلتيك بلباو مساء الخميس، في ملعب "لاروساليدا" بمدينة ملقا.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بسبب معاناته من مشكلة عضلية.

وكان لويس إنريكي مدرب برشلونة سابقا ومنتخب إسبانيا حاليا، حاضرا في مدرجات ملعب "نويفو أركانخيل" بمدينة قرطبة، الذي احتضن اللقاء.