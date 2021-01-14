شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف سبب استبعاد ميسي من لقاء ريال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ألفريد شرودر، مساعد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، سبب غياب ليونيل ميسي عن مواجهة ريال سوسيداد، مساء الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وغاب ليونيل ميسي عن التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني، كما لم يتواجد على مقاعد البدلاء، بداعي الإصابة.

وقال شرودر في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، قبل دقائق من بداية المباراة، ميسي يعاني من مشاكل بدنية، وفضلنا عدم المجازفة بميسي.