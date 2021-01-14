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مدرب برشلونة: عانينا أمام ريال سوسيداد وضربات الحظ منحتنا التأهل

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالفوز بركلات الترجيح على ريال سوسيداد 3-2، مساء الأربعاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، لحساب نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد كانت مباراة عظيمة، ولعب كلا الفريقين بكثافة كبيرة، وخلق الجميع فرصا، واجهنا خصما كبيرا، وركلات الترجيح منحتنا بطاقة التأهل».

وأضاف: «لقد عانينا في الدقائق الأولى من المباراة، بسبب الضغط العالي من لاعبي ريال سوسيداد، لكن منذ الدقيقة 15 أو 20 كنا في حالة جيدة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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