شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة: عانينا أمام ريال سوسيداد وضربات الحظ منحتنا التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالفوز بركلات الترجيح على ريال سوسيداد 3-2، مساء الأربعاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، لحساب نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد كانت مباراة عظيمة، ولعب كلا الفريقين بكثافة كبيرة، وخلق الجميع فرصا، واجهنا خصما كبيرا، وركلات الترجيح منحتنا بطاقة التأهل».

وأضاف: «لقد عانينا في الدقائق الأولى من المباراة، بسبب الضغط العالي من لاعبي ريال سوسيداد، لكن منذ الدقيقة 15 أو 20 كنا في حالة جيدة».