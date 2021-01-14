شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ينجو من مفاجآت كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجا يوفنتوس من مفاجآت كأس إيطاليا، بالتغلب على ضيفه جنوى (3-2)، في ثمن نهائي كأس إيطاليا، مساء الأربعاء.

اليوفي تقدم بهدفين عن طريق ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا في الدقيقتين 2 و23، قبل أن يرد جنوى بثنائية عبر لينارت شزيبورا وفيليبو ميليجوني في الدقيقتين 28 و74.

وبعد ذهاب الفريقين للأشواط الإضافية، نجح اللاعب التونسي الشاب حمزة رفيعة، في تسجيل الهدف الثالث لليوفي في الدقيقة 104.