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يوفنتوس ينجو من مفاجآت كأس إيطاليا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجا يوفنتوس من مفاجآت كأس إيطاليا، بالتغلب على ضيفه جنوى (3-2)، في ثمن نهائي كأس إيطاليا، مساء الأربعاء.

اليوفي تقدم بهدفين عن طريق ديان كولوسيفسكي وألفارو في الدقيقتين 2 و23، قبل أن يرد جنوى بثنائية عبر لينارت شزيبورا وفيليبو ميليجوني في الدقيقتين 28 و74.

وبعد ذهاب الفريقين للأشواط الإضافية، نجح اللاعب التونسي الشاب حمزة رفيعة، في تسجيل الهدف الثالث لليوفي في الدقيقة 104.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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