شكرا لقرائتكم خبر عن هوفنهايم يتعاقد مع مدافع المنتخب الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي هوفنهايم، تعاقده مع ديفيد راوم، مدافع منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب، بعقد يمتد حتى عام 2025.

وسينضم راوم (22 عاما) رسميا لهوفنهايم، الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر، قادما من فريق جروتر فورت، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الألماني.

وسجل راوم ظهوره الأول مع منتخب ألمانيا للشباب، في نوفمبرالماضي، وخاض 79 مباراة مع فريقه، بالدرجة الثانية وكأس ألمانيا.