شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام سليماني لاعبًا في صفوف ليون الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، تعاقده رسميًا مع الجزائري إسلام سليماني، المهاجم السابق لليستر سيتي.

وقال ليون، في بيان رسمي: «يسر النادي الإعلان عن التعاقد المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني لمدة 18 شهرًا حتى 30 يونيو 2022».

وسيكون سليماني بديلا للمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي الذي وافق ليون على إعارته إلى أتلتيكو مدريد رسميا حتى نهاية الموسم الجاري.