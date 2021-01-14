شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن استعارة «ديمبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد أتلتيكو مدريد، رسميًا مع الفرنسي موسى ديمبلي، مهاجم أولمبيك ليون.

وقال أتلتيكو مدريد، في بيان رسمي: «موسى ديمبلي سيكون لاعبًا جديدًا في أتلتيكو بعد أن توصل نادينا إلى اتفاق مع أولمبيك ليون بشأن استعارته، وسيلعب في واندا متروبوليتانو حتى نهاية الموسم».

وقال ليون في بيان رسمي بشأن الصفقة: «إن قيمة الإعارة تبلغ 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى خيار الشراء نهائيًا نظير 33.5 مليون يورو».