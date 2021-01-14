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توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل توتنهام في تحسين موقعه على سلم ترتيب الممتاز، بسقوطه في فخ التعادل على ملعبه مع ضيفه فولهام، بنتيجة (1-1)، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة.

وأحرز هاري كين هدف توتنهام هوتسبير في الدقيقة (25)، فيما سجل إيفان كافاليرو هدف فولهام في الدقيقة (74).

ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة ليستقر في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد فولهام إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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