شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفوز على سوسيداد بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق برشلونة لنهائي السوبر الإسباني بتغلبه على نظيره ريال سوسيداد بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

سجل لبرشلونة، فرينكي دي يونج في الدقيقة 39، بينما أحرز هدف ريال سوسيداد، أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز ينتظر برشلونة الفائز اليوم الخميس، بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدور النهائي.