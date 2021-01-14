شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي يتحدث عن تدريب منتخب الشباب.. وأزمة فلوس ساسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة، ما تردد بشأن طلبه تولي مهمة المدير الفني لمنتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا، بعد إصابة ربيع ياسين المدير الفني وقتها.

وقال جمال محمد على، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه من المستحيل طلبه تولي مهمة المدرب لمنتخب الشباب بدلًا من ربيع ياسين الذي أصيب بكورونا، إلا أن ما حدث هو حصوله على «فلاشة» عليها مباراة للمنتخبات المنافسة، ومنحها لعبدالستار صبري مدرب المنتخب، لمراجعتها وبالفعل تسلمها المدرب للعمل عليها، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن يتولى تدريب منتخب هو ليس على دراية به.

واستكمل حديثه، بشأن دفع التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، 10 آلاف دولار لمنتخب الشباب الذي واجه ضائقة مالية، مؤكدًا أنه أمر عارِ من الصحة وتم تفسيره بشكلٍ خاطئ، خاصة وأن ساسي باعتباره لاعبًا تونسيًا، توسط لإرسال المبلغ عن طريق شقيقه، بينما هو حصل على هذا المبلغ في مصر من اتحاد الكرة، مشددًا أن فرجاني نفسه قال هذا الكلام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».