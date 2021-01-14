شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الجونة، المقررة اليوم الخميس على ملعب الأخير، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وغاب عن قائمة الاتحاد كل من، صبحي سليمان، عمرو خليل، أحمد حجي، كريم يحيي، محمد الصباحي، هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، كريم ممدوح، لأسباب فنية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، محمد صبحي.

وخط الدفاع: محمود رزق، مروان النجار، عمرو الميداني، السيد سالم، داميون لوي، محمد عطوة.

وخط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، مروان عطية، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم الديب، فوزي الحناوي، حسام عاشور، عبدالغني محمد.

وخط الهجوم: خالد قمر، أحمد راشد، روماريو ويليامز، إيمانويل أوكوي.